Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak. Beştepe’deki toplantıda iç ve dış siyasi gelişmelerle birlikte, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler ile memur ve emekli zammının gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.