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Kabine, ekonomideki gelişmeleri masaya yatıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında ekonomideki son durum masaya yatırılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor.

Toplantıda ekonomideki son durumun ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor.

Memur ve emeklilere verilecek ek zammın da toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Diğer yandan gündem maddeleri arasında Omicron varyantı ve salgınla mücadelede son durum da yer alıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapması bekleniyor.