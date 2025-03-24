Kabine iki haftalık aranın ardından bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var

Kabinede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmaların hukuki ve güvenlik boyutları ele alınacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanırken, terörle bağlantılı suçlamalar nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Sürece ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.

“Terörsüz Türkiye” hedefi masada

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreç toplantıda önemli bir yer tutacak. İmralı'dan gelen çağrıya karşılık PKK'nın ateşkes ilan ettiği ancak henüz silah bırakma konusunda net bir adım atmadığı biliniyor. Kabinede, örgütün silah bırakma süreci, olası yasal düzenlemeler ve güvenlik politikaları değerlendirilecek.

Dış Politika: Suriye, PKK/YPG ve ABD'nin mesajları

Kabinede, Suriye’de yeni geçici anayasa süreci, Türkiye'nin yeni devlet başkanı Şara ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve ABD’nin Suriye politikası üzerine son açıklamaları ele alınacak. Ayrıca, PKK/YPG’nin bölgedeki mevcut durumu ve Türkiye’nin güvenlik stratejileri masaya yatırılacak.

Gazze’de kriz derinleşiyor

İsrail’in Gazze’deki ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlamasıyla bölgedeki insani kriz derinleşti. Kabinede, Türkiye’nin diplomatik girişimleri, uluslararası kamuoyunun tepkisi ve insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek.