Kabine, ‘kontrollü normalleşme’ gündemiyle toplanacak 

Canan SAKARYA

ANKARA- Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayan tam kapanma yarın sabah 05:00’de sona erecek. Yarın yapılacak Kabine toplantısının öncelikli gündemini 17 Mayıs tarihinden sonra geçilecek kontrollü normalleşme takvimi oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 günlük kapanmanın sonuçları, aşı temini ve yerli aşı çalışmalarını da kapsayacak şekilde kapsamlı bir sunum yapmasının beklendiği toplantıda 17 Mayıs sonrasının yol haritası belirlenecek. Uygulamaya konulacak kontrollü normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde “Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” açıklamış yapmıştı.

Kafe ve restoranlarda kademeli açılış

Kabine toplantısında özellikle küçük işletmeler ile okullar konusunda alınacak kararlar merakla bekleniyor. Tam kapanmanın ardından geçilecek normalleşme dönemine ilişkin kademeli geçiş çerçevesinde ilk aşamada kafeler, restoranlar ve lokantaların saat kısıtlaması ile açılması bekleniyor. Mayıs ayı sonuna kadar kafeler, restoranlar ve lokantaların kademeli, sosyal mesafe kuralı gözetilerek, HES kodu şartıyla açılması öngörülüyor. Önceden olduğu gibi hafta içi akşam sokağı çıkma yasağının 21.00 olarak devam etmesi, cumartesi günleri kısıtlanmanın kaldırılarak, pazar günleri devam edeceği belirtiliyor. Kademeli açılma takviminde yoğun kalabalıkların yaşandığı düğün, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarda kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Yeni vaka sayısı, ölüm oranlarındaki düşme, aşılama hızına bağlı olarak haziran ve temmuz aylarından kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılmasını hedefleniyor. Uzaktan eğitimin ise devam etmesi bekleniyor.

1 Mart’ta yaşanan hızlı açılma hatasının yeniden tekrarlanmaması ve 10 binler seviyesinde bulunan vaka sayısının dikkate alınarak yeni dönemin planlamasının yapılması gerektiği konusunda uzmanlar uyarırken, aşılamanın da hızlanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

17 Mayısta ne olacak?

Kabine toplantısının tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs sabahı 05:00’den sonra yapılacak olması “17 Mayıs’ta ne olacak” sorusunu da gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından farklı bir açıklama yapılmaması halinde 17 Mayıs sabahı 05:00 itibariyle, 29 Nisan öncesi uygulanan tedbirlere geri dönülmüş olunacak. Yeni yol haritası ise aynı gün Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak.

Uzaktan eğitim sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıklarken, “Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” duyurusunu yaptı.

TCDD ‘de yaptığı açıklamada Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferlerinin, 17 Mayıs'tan itibaren "tam kapanma" öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet vereceği duyurdu.