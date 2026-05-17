Kabine kritik gündemle yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu’daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin ekonomik etkileri, Türkiye’nin güvenlik politikaları ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetim tedbirleri ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.
Kabine toplantısında dış politika başlıklarının ön planda olması bekleniyor. ABD ile İran arasında dolaylı şekilde sürdürülen temaslar ve taraflar arasında kalıcı ateşkese yönelik diplomatik süreç değerlendirilecek.
Hürmüz Boğazı’nın ekonomik etkileri masada
Kabine üyeleri ayrıca Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendirecek.
Enerji arz güvenliği ve Türkiye’nin enerji alanındaki çeşitlendirme politikalarına ilişkin güncel verilerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti sonrası ortaya çıkan diplomatik ve ekonomik sonuçlar da gündeme gelecek.
Türk dünyasıyla ilişkiler kapsamında atılan adımlar ile ikili temasların yansımaları kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.
İç güvenlik ve “Terörsüz Türkiye” süreci
İç politikada ise hükümetin “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı süreçte gelinen aşama görüşülecek.
Güvenlik birimlerinden gelen raporlar doğrultusunda, önümüzdeki dönemde parlamentoda atılabilecek yasal adımlar ve güvenlik politikalarına ilişkin projeksiyon değerlendirilecek.
Kurban Bayramı öncesi denetimler artıyor
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimleri ve güvenlik önlemleri de kabine gündeminde olacak.
Ticaret Bakanlığı’nın artırdığı piyasa denetimleri ile İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının bayram sürecine yönelik güvenlik tedbirleri toplantıda masaya yatırılacak.