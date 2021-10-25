  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kabine öncesi görüşme için 'yumuşama sinyali' nitelendirmesi
Takip Et

Kabine öncesi görüşme için 'yumuşama sinyali' nitelendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı öncesi Bahçeli ile görüşmesi “yumuşama sinyali” olarak nitelendirildi.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçiye yönelik sert tepkisi ve istenmeyen kişi ilan edilmesi yönündeki talimatı ardından, bu yönde atılacak adımlar merak konusu oldu. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert açıklamasının ardından, Türkiye’nin alacağı olası kararın yumuşatılması yönünde Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının farklı bir formül üzerinde ikna çalışmaları yaptığı öne sürülüyor.
Sınır dışı etmek yerine daha sert uyarılar yapılmasının en çok öne çıkan seçenek olduğu kaydediliyor.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine toplantısı öncesinde Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile gündem dışı görüşmesi de bu konudaki iddiaları güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere yönelik ilk olarak Afrika seyahati dönüşünde “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” ifadesini kullanırken, ardından hemen sınır dışı edilmeleri talimatı verdiğini söylemişti.

 

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdiErdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdiGündem
Kabine öncesi sürpriz buluşma: Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya gelecekKabine öncesi sürpriz buluşma: Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya gelecekGündem
Erdoğan'dan 10 büyükelçi için 'istenmeyen adam' talimatıErdoğan'dan 10 büyükelçi için 'istenmeyen adam' talimatıGündem
10 büyükelçi açıklaması: Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz10 büyükelçi açıklaması: Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamazGündem

 