Kabine öncesi görüşme için 'yumuşama sinyali' nitelendirmesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçiye yönelik sert tepkisi ve istenmeyen kişi ilan edilmesi yönündeki talimatı ardından, bu yönde atılacak adımlar merak konusu oldu. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert açıklamasının ardından, Türkiye’nin alacağı olası kararın yumuşatılması yönünde Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının farklı bir formül üzerinde ikna çalışmaları yaptığı öne sürülüyor.

Sınır dışı etmek yerine daha sert uyarılar yapılmasının en çok öne çıkan seçenek olduğu kaydediliyor.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine toplantısı öncesinde Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile gündem dışı görüşmesi de bu konudaki iddiaları güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere yönelik ilk olarak Afrika seyahati dönüşünde “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” ifadesini kullanırken, ardından hemen sınır dışı edilmeleri talimatı verdiğini söylemişti.