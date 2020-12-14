Kabine toplandı: Gözler kritik toplantıdan çıkacak kararlarda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.

Toplantıda, COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerin ele alınması bekleniyor. Toplantı gündeminde ayrıca, kira düzenlemesi de yer alacak.

Kira düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kiralarda düzenlemelere gidileceğini belirterek, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.