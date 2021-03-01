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Kabine toplandı: Gözler normalleşme kararlarında

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.55'te toplandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.55'te başladı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarıyla ilgili normalleşme adımlarının yanı sıra gündemdeki konuların ele alınacağı bildirildi.

1 Mart'ta açılması kararlaştırılan okulların, Kabine toplantısında alınacak kararlara göre 2 Mart'ta açılacağı açıklanmıştı.

 

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