Kabine toplandı: Gündemde asgari ücret ve 3600 ek gösterge var
Gündemdeki önemli konuların ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
15.55'te başlayan ve ana gündem maddesinin COVID-19'la mücadele olacağı belirtilen toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı ifade edildi.
Toplantıda asgari ücret ve 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların da ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısında terörle mücadele ile dış gelişmeler de ele alınacak.