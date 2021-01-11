Kabine toplandı: Gündemde kısıtlamalar var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

Kabine gündeminde temel olarak AB ve ABD yol haritası, hayata geçirilmesi planlanan reformlar ve COVID-19 tebdirlerinin seyri ele alınacak.

Konuya yakın kaynaklardan bilgiye göre Kurul gündeminde öne çıkanlar ABD'de yeni dönemde ilişkilere pozitif bir başlangıç, AB ile karşılıklı güvenin yeniden tesisi, reform gündemi ve haritası, aşı süreci ve azalan koronavirüs yayılımı ile birlikte bölgesel olarak tedbirlerin azaltılması konuları öne çıkıyor.

Aşı süreci ve tedbirler

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelinen aşamayı, tedbirlerin etkilerini ve aşı çalışmalarını kabineye sunması bekleniyor.

Gelinen aşamada hafta içi belirli saatte haftasonu ise daha uzun sokağa çıkma sınırlamaları ile alınan diğer tedbirlerin olumlu etkileri görülmeye başladığı belirtiliyor. Bu, günlük 30 binin üzerindeki vakadan 10 binin altına inmesi ile verilerle teyit edilebiliyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre aynı kararlılıkla maske gibi kişisel tedbir yönlü tüm uygulamaların devamı istenecek ama aşılamanın "bir an önce" başlanması hedefleniyor. Aşı ile birlikte vaka sayılarında da daha iyi sonuçlar bekleniyor.

Bir yetkili, "Şu anda belli şehirlerde Ankara, İstanbul gibi vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş var. Bu sonuçlar böyle giderse haftalar içerisinde, Şubat olabilir örneğin, bazı bölgeseler ya da şehir bazlı olarak tedbirlerin yumaşatılması mümkün olabilir ama çok hızlı geçilmemesi gerekiyor, çünkü aynı hızda yukarı gitme riski var" dedi.

Bilim Kurulu'nun önerileri ve Şubat ayında açıklacak okulların durumu da görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Reform gündemi

Yetkililerin verdiği bilgiye göre toplantıda reformlar konusu da gündemde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül toplantıda reform çalışmaları hakkında brifing verecek. Bu konuda neler yapılacağı ve önümüzdeki dönemdeki çalışmalar konusu ele alınacak.

ABD ve AB ile ilişkiler

Bakanlar Kurulu'nda öne çıkması beklenen bir diğer konu ise ABD ve AB ile ilişkiler konusundaki görüşler olacak.

Reuters'a bilgi veren aynı yetkili, "Biden yönetimiyle pozitif bir başlangıç ve ne tür adımların atılabileceği değerlendirilecek. Ayrıca AB ile karşılıklı güvenin yeniden tesisi, daha sağlıklı diyalogun sağlanması konuları da gündemde olacak" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konularda Kurul'da bir sunum yapması bekleniyor.