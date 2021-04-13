Kabine toplandı: Gündemde yeni tedbirler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı.

Toplantının ana gündem maddesinin artan COVID-19 vakaları ve alınacak yeni tedbirler olacağı belirtiliyor.

Toplantı sonrası, son günlerde günlük 50 binin altına inmeyen ve yeni bir pik yaptığı belirtilen COVID-19 vakalarının düşürülmesine yönelik alınacak yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.