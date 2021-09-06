Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı.
Toplantıda, COVID-19 vaka sayıları ile aşılamadaki son durum değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca Afganistan'daki gelişmeler, göç tehdidine karşı alınan önlemler ile terörle mücadele konuları ele alınacak.
Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.