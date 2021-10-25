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Kabine toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Toplantının ana gündem maddesinin COVID-19 salgınının olması bekleniyor.

Toplantıda artan vaka sayıları ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. 

Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçiye ilişkin durum ise toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. 

 

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