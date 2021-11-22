Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.30'da toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündemi ekonomik gelişmelerle COVID-19 salgını olacak.
Toplantıda döviz kurlarındaki hareketlilik değerlendirilecek.
Sunum yapması beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimi ile yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında kabine üyelerine bilgi verecek.
Toplantıda ayrıca, terörle mücadele, Suriye, Libya ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ele alınacak.