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Kabine toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kabine toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda asgari ücret görüşmelerindeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda, memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı konusunun da ele alınabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla mücadele ile ilgili son verileri paylaşacağı toplantının gündeminde dış politika, güvenlik ve terörle mücadele başlıklarının da yer alacağı belirtildi.

Toplantının ardından Erdoğan, açıklama yapacak.

 

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