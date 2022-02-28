Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı.
Kabine toplantısının ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon olacak.
Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Ukrayna'nın Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılması talebinin de masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.
Toplatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milleti Sesleniş konuşması yapacak.