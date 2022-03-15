Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.10'da başladı.
Toplantı gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin olacağı belirtilirken Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Ekonomi gündeminin de ele alınacağı toplantıda enflasyonla mücadele masaya yatırılacak.
COVID-19 ile mücadele de toplantının ana başlıkları arasında yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak.