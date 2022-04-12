Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı.

Kabine sonrasında emeklilerin bayram ikramiyesindeki artışın açıklanması bekleniyor. Halen 1100 lira olan bayram ikramiyesinin 1500 ya da 1700 liraya çıkarılması, artışın her yıl enflasyona endekslenmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Kabineden çıkacak karar sonrası bayram ikramiyelerinde yapılacak artış için Meclis’te yasal düzenleme yapılacak. AK Parti Meclis Grubunun üzerinde çalıştığı dar kapsamlı bir torba teklife emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artışa ilişkin düzenlemenin de eklenmesi planlanıyor.