Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.25'te başladı.
Toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuruları ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.
Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele ile emekliler ve kamu çalışanları için yapılan düzenleme de masada yer alacak.
Toplantı sonrası Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.