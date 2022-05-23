Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.25'te başladı.

Toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuruları ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.

Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele ile emekliler ve kamu çalışanları için yapılan düzenleme de masada yer alacak.

Toplantı sonrası Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.