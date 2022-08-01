Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.55'te başladı.

Toplantıda ana gündem ekonomi, tahıl sevkiyatı, COVID-19 ve terörle mücadele olacak.

Toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Ekonomide, enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi, dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Son günlerde artış gösteren COVID-19 vakaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de toplantıda ele alınacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.