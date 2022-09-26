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Kabine toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.30'da başladı.

Toplantıda enflasyonla mücadelede atılan adımlar ile fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Toplantıda taşeron kamu çalışanlarının kadroya alınmasıyla ilgili düzenlemenin de görüşüleceği bildiriliyor.

Terörle mücadelenin yanı sıra Ukrayna'da devam eden savaş ile Yunanistan'la yaşanan gerilimin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.