Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.
Toplantı gündeminde başörtüsü için anayasa değişiklik teklifinin olacağı bildirilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırlanan taslak metinle ilgili sunum yapması bekleniyor.
Ekonomideki gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca terörle mücadele ile bölgedeki diğer gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.