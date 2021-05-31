Kabine toplandı: Normalleşme kararları bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

Toplantıda, salgın tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımların ele alınması ve yarından itibaren kafe ve restoranlar ile spor salonlarının açılması bekleniyor. Haftasonu iki gün olan kısıtlamaların ise bir güne düşürülebileceği bildirildi.

Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapacağı bildirildi.