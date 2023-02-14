Kabine toplanıyor: Toplantı AFAD binasında, tek gündem deprem
Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının tek gündem maddesi var: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.
Toplantının başlangıç saati 15.00 olarak belirlendi.
Toplantıya deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.