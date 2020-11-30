Kabine toplanıyor, yeni tedbirler gündemde
Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle toplantıda yeni tedbirlerin görüşülmesi beklenirken, hukuk ve ekonomi alanlarında reformların da masaya yatırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak. Toplantıda koronavirüs önlemleri ile hukuk ve ekonomi alanındaki reformların ele alınması bekleniyor.
Yeni tedbirler gündemde
Geçtiğimiz cuma günü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs konusunda Sağlık Bakanlığı'nın alacağı karara uygun hareket edeceklerini ifade etmişti.
Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirlerin ele alınması bekleniyor.
Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamının genişletilmesi, seyahat kısıtlaması gibi konuların gündeme geleceği düşünülüyor.
Ekonomi ve hukuk reformları konuşulacak
Ayrıca bu toplantıda hukuk ve ekonomi alanlarında yapılması planlanan reformların da masaya yatırılması ve bu konularda yürütülen çalışmalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bilgilendirme yapması bekleniyor.
Kabine toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.