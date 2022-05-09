Kabine toplantısı başladı: Gündem ekonomi ve Suriyeli göçmenler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılması belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Enflasyon ve fiyat artışlarına ilişkin ilave önlemler değerlendirilecek.

MÜSİAD'ın etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Vatandaşın belini büken fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığını biliyoruz. Bugün kabine toplantımız var bu meseleleri tekrar konuşacağız. İlave önlemler varsa bunlarla ilgili adımlarımızı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.