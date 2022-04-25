Kabine toplantısı başladı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.
Toplantıda gündemi meşgul eden konular ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.
Toplantıda TSK'nın Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyon ve Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ele alınacak.
Yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasına yönelik bir değerlendirmenin de yapılması bekleniyor.