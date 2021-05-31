  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kabine toplantısı bitti açıklama bekleniyor
Takip Et

Kabine toplantısı bitti açıklama bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 45 dakika süren toplantı biraz önce bitti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Saat 19.45'te sona erdi.

Toplantıda, salgın tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımların ele alınması ve yarından itibaren kafe ve restoranlar ile spor salonlarının açılması bekleniyor. Hafta sonu iki gün olan kısıtlamaların ise bir güne düşürülebileceği bildirildi.

Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapacağı ifade edildi.

 

Kabine toplantısı bugün: İşte normalleşmede alınması beklenen kararlarKabine toplantısı bugün: İşte normalleşmede alınması beklenen kararlarGündem

 

Etiketler
Corona virüs koronavirüs