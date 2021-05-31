Kabine toplantısı bitti açıklama bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Saat 19.45'te sona erdi.

Toplantıda, salgın tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımların ele alınması ve yarından itibaren kafe ve restoranlar ile spor salonlarının açılması bekleniyor. Hafta sonu iki gün olan kısıtlamaların ise bir güne düşürülebileceği bildirildi.

Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapacağı ifade edildi.