Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bugün yapılacak kabine toplantısı merakla bekleniyor. Saat 15.30'da başlaması beklenen kabine toplantısında salgın süreci ve bu noktada alınacak yeni önlemlerin gündemde olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında son dönemde alınan tedbirlerin vaka sayılarını nasıl etkilediği, önümüzdeki günlerde yeni tedbirlerin uygulamaya koyulup koyulmayacağı, Ramazan Bayramı sürecinde pandemiye dair nasıl bir yol izleneceğinin konuşulması bekleniyor.

Kabine toplantısına geçtiğimiz hafta göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri pandemi olacak. Türkiye genelinde uygulanan kısmı kapanmaya devam edilip edilmeyeceği konuşulacak. Kabine toplantısında ramazan ayının sonuna kadar daha sert tedbirlerin alınması gündemde.

Vaka sayılarında istenilen seviyelere gelinmemesi AVM'lerin kapatılmasını gündeme getirirken, Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanması konuşulacak.

Ayrıca alınan tedbirlerin vaka sayılarını nasıl etkilediği, yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığı, uygulamadaki tedbirlerin ise ne zamana kadar devam edeceği konuları kabine toplantısında konuşulacak.

Yine yerli aşı çalışmaları ve aşı tedarik süreci de kabine toplantısında konuşulacak konulardan olacak.