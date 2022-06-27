Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda önemli gündem maddelerinin değerlendirilmesi beklenirken, Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamalar merak ediliyor. Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı, bugün saat 15.00'te başlayacak ve toplantıda asgari ücret, memur maaşlarına zam, emekli maaşlarına zam, Kurban Bayramı tatili gibi konuların ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı sonrasında ise duyurulacak kararlar yakından takip edilecek.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı 9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerinde kutlanacak. 8 Temmuz ise bayram arefesi olacak. Bayram haftasında cuma günü ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacak. Uzun bir tatil bekleyen vatandaşlar, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinin de tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Eğer bu tarihler de Kurban Bayramı tatiline dahil edilirse vatandaşlar 9 gün tatil yapma imkanı bulacak. Özellikle çalışan kesim tatil konusunda yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor.

Asgari ücret konusunda açıklama bekleniyor

Kabine Toplantısı'nda en önemli gündem maddelerinden biri olması beklenen asgari ücret konusunda yapılacak açıklamalar da merakla bekleniyor. İşçi ve işveren sendikalarıyla hükümet yetkilileri arasındaki görüşmeler yoğunlaşırken, Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir sunum yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret konusunda bir açıklamada bulunan Bakan Bilgin, "Enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız." ifadelerini kullanırken, "Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir." diyen Bilgin, "Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek." dedi.

Son toplantıda ek gösterge duyuruldu

6 Haziran'da gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın ardından ek gösterge açıklaması gelmişti. Toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz önce ifade ettiğim gibi memurlarımızın ek gösterge düzenlemesi çalışmasını tamamladık. Meclisin takdirine sunulacak safhaya getirdik. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.