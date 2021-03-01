Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından vatandaşlar normalleşme adımlarını bekliyor. Normalleşmeye dair kararlar kabine toplantısında görüşülüyor. Önceki kabine toplantısında kafe ve restoranlar ile sokağa çıkma kısıtlaması konusunda adımların vaka sayılarına göre atılacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar kabine toplantısı için beklemeye başladı. Bilim Kurulunun tavsiyelerinin de görüşüleceği kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda normalleşme adımları bir numaralı gündem olacak.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün saat 15.00'de toplanacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

Kabine toplantısında en büyük gündem yasaklar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce belirttiği üzere, normalleşme adımlarının atılmasında Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları etkili olacak. İllerdeki vaka sayıları, mutasyonlu virüs konusu bu toplantıda değerlendirilecek. Alınacak kararlar iller bazında uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum yapacak ve sunumunda COVID-19 vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler, riskin azaldığı illerde atılacak adımlar gibi konuları kabine üyeleri ile paylaşacak.