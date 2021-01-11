Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Merakla beklenen Kabine Toplantısında COVID-19 pandemisi sürecine dair önemli konular ele alınacak. Aşı çalışmaları ve aşı takvimi ile sokağa çıkma kısıtlaması gibi konular Kabine Toplantısında ele alınacak. Ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak 2021'in ilk kabine toplantısının bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Aşı takvimi konuşulacak

Kabine Toplantısı kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenirken, alınan tedbirlerin ardından vaka sayılarının nasıl seyrettiği, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı ve mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceğinin konuşulması bekleniyor.

Ayrıca yerli aşı çalışmalarında son durumun ve aşı takviminin de Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor.

Pandeminin ana gündem maddesi olacağı Kabine Toplantısında ayrıca güvenlik ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor. AB ve ABD ile ilişkiler, Joe Biden'in göreve başlamasından sonra nasıl bir yol izleneceği, AB ile ilişkilerin seyri toplantının önemli gündemlerinden olacak.