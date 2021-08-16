Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bugün saat 15.30'da toplanması planlanan Kabine toplantısı ertelendi. Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinin ardından, birçok bakanın afet bölgelerinde çalışmalarına devam etmesi ve bu nedenle toplantıya katılamayacak olması nedeniyle Kabine toplantısının ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

Vatandaşlar Kabine toplantısında ele alınacak konuları merak ederken, bu toplantıda yüz yüze eğitime dönüş, Türkiye'de yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin bu toplantının ana gündemi olması bekleniyor.

Mahmut Özer ilk kez katılacak

Geçtiğimiz günlerde Ziya Selçuk'un istifası sonrasında göreve getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapılacak toplantı ile ilk kez Kabine toplantısına katılmış olacak.

Koronavirüs süreci de konuşulacak

İleri tarihte yapılacak Kabine toplantısında konuşulacak konulardan biri de yeni tip koronavirüs süreci olacak. Varyantlarla birlikte normalleşme sürecinde yeniden artan vaka sayıları bu toplantıda değerlendirilecek ve il il vaka sayıları, hastanelerin durumu, yoğun bakım doluluk oranları, aşılama çalışmaları gözden geçirilecek. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yaparak önerilerde bulunacak.