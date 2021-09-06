Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak?

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Bugün yapılacak kabine toplantısında alınacak kararlar ve tartışılacak gündem merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında gündem eğitim, Afgan göçmenler ve COVID-19 salgını olacak.

Kabine toplantısında başlayan eğitim-öğretim yılıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirler kapsamında bir sunum yapması bekleniyor. Yine eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınacak tedbirler de bu kabine toplantısının gündemlerinden biri olacak.

Salgın ile birlikte kabine toplantısının değişmeyen gündem maddesi olan COVID-19 salgını yine bu toplantıda da ele alınacak. Özellikle aşıya teşvik ve TÜRKOVAC aşı çalışmalarında son durum konuşulacak. Bu konularda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgi verecek.

Yine kabine toplantısının bir başka konusu ise göçmenler olacak. Suriyeli göçmenlerin ardından Afgan göçmenlerin de Türkiye'ye gelmesi ile birlikte olası göçmen tehdidi masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin durumu, kayıtlı ve kayıtdışı göçmenler konularında bilgi verecek. Ayrıca sınır bölgelerinde alınan tedbirler de kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise kabine toplantısında Afganistan konusunda son bilgileri paylaşacak ve buradan tahliyesi gerçekleştirilen personeller ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesine dair son gelişmeleri paylaşacak. Afganistan konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise diplomasi trafiğine dair detayları paylaşacak.

Kabine toplantısının ardından detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensupları ile paylaşacak.