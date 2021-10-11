Kabine toplantısı saat kaçta? 11 Ekim kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

Kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısının saat 15.30'da başlaması beklenirken, toplantının ardından Erdoğan'ın 19.00'da basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Ülke gündemine dair önemli konuların değerlendirileceği kabine toplantısında en önemli gündem maddelerinden biri yine yeni tip koronavirüs (COVID-19) olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 sürecine dair bir sunum yapacak ve vaka sayıları, hastanelerin doluluk oranları, aşılama süreci hakkında kabineyi bilgilendirecek. Ayrıca kısa süre içerisinde kullanım onayını alması beklenen TurkoVac aşına dair çalışmalar da kabine toplantısı gündemlerinden olacak.

COVID-19 sürecinin yanı sıra kabine toplantısında konuşulacak bir diğer önemli konu ise son dönemde gıda ürünlerinde görülen fahiş fiyatlar olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından sıklaştırılan denetimler ve Rekabet Kurulu'nun incelemeleri kabine toplantısında masaya yatırılacak. Fahiş gıda fiyatlarıyla mücadele konusunda atılacak adımlar bu toplantıda ele alınacak.