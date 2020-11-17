Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Kapalı Maraş'ın sahil kullanımına açılmasını biz de destekliyoruz

Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum. Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu sebebiyle yeniden konuşulması anlamsız konuları bırakıp yeni gelecek inşası için kolları sıvıyoruz

İzmir depremi ülkemize afetler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Afete müdahalede iyi bir sınav verdik. Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'Nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor.

Değişim, dinamik bir süreçtir, sürekli yeni adımlar atmayı gerektirir. Yeni reformlarla yolumuza devam etmeyi sürdürüyoruz.