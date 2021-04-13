Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ana gündem maddesini artan COVID-19 vakaları ve alınacak yeni tedbirler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan yeni tedbirleri ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.