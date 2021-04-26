Kabine toplantısı sona erdi, Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 3 saat sürdü.

Gündemde salgın tedbirleri var

Koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları istenilen seviyelere yaklaşmaktan çok uzak kalırken, yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar ekonomide üretimi etkilemeyecek şekilde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın durmaması üzerine iki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılırken, beklenen sonucun elde edilememesi halinde daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceği açıklanmıştı.

Reuters'a bilgi veren iki yetkili, iki haftalık uygulamada vaka sayılarının 60 binin üstüne çıktıktan sonra 38 bine kadar düştüğünü, dün itibariyle 38 bin 553 olduğunu, vefat sayılarının ise 300'ün üzerine çıktığını belirterek, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

"Vaka ve vefat sayıları kabul edilebilir sınırın çok üzerinde"

Konuyu değerlendiren bir yetkili, vaka ve vefat sayılarının şu anda kabul edilebilir sınırın oldukça üzerinde olduğunu ve bunun düşürülmesi için tam kapanmanın en makul seçenek olarak gözüktüğünü kaydederek, "60 binin üzerinde vaka sayıları oldu. Birkaç gündür düşüyor ama yeterli değil. Tam kapanma Kabine'nin gündeminde olacak ve bu seçenek uygulanmalı." dedi ve şöyle devam etti: "Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi gerekiyordu. Tam kapanma ekonomi açısından en iyi seçenek değil belki ama hem kayıplar, hem sağlık sistemi hem de ekonomi açısından da mevcut tablo iyi değil. Tam kapanma elbette çok istenerek yapılacak bir şey değil ama ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma hayata geçebilir. Restaurant ve kafeler halen kapalı ama bulaşı azaltmak için okullar, AVM'ler de kapanmak zorunda kalabilir. Şehirler arası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak. Bu süre de Ramazan Bayramı sonrasına kadar olmalı."

Yetkili, hem vatandaşların korunması hem ekonomide çarkların daha sağlıklı dönmesi için bu adımın gerekli olabileceğini belirterek, "Vaka sayıları dünyada da göze batıyor. Ekonomideki duruma bağlı olarak döviz girişi açısından turizm kritik önemde. Rusya gibi bazı ülkelerden uçuşlar ve bazı iptaller oluyor. Turizm sezonunu tam kaçırmamak için de bu tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerekiyor." dedi.

Tedbirlerin ve uygulamaların gevşemesiyle bir pik yaşandığını belirten aynı yetkili, kararlı bir uygulamayla Mayıs ve Haziran'ın çok daha iyi şartlarda geçebileceğinin altını çizdi.

"Kabinede bu konu gündemde. Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecektir. Tam kapanma olmazsa bile sıkı tedbirler olacaktır." diyen yetkili, alınan kararların Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

"Okul ve AVM'ler de kapanabilir"

Bir başka yetkili de, vaka sayılarının beklendiği kadar düşmediğini ve inmesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirterek, aşılamanın sürdüğünü ama yeni tedbirlerin gerekeceğini bildirdi.

Halen cuma akşam saat 19.00'dan pazartesi sabah 05.00'e, hafta içi akşam 19.00 ile sabah 05.00 arası sokak kısıtlamaları uygulanırken, restoranlar sadece paket servis verebiliyor. Ayrıca toplu taşımalarda yaş sınırlamaları da tedbirler arasında bulunuyor.

"Ekonominin devamı için tam kapanma en iyi seçenek değil. Daha sıkı uygulanmalı tedbirler ya da başka tedbirler de gündeme gelmeli. Ama çare olacaksa tam kapanmaya da razı olmamız gerekir, ama üretim tarafı zarar görmeden yapılmalı." diyen aynı yetkili, "Okul ve AVM'lerin kapatılması bulaş riski açısından akla yatkın gözüküyor. Tamamen online devam edebilir eğitim. Kafe ve restoranlarda durum aynı şekilde devam eder. Elbette esnaf açısından ciddi bir sorun." diye konuştu.

Biden'ın 'soykırım' ifadesi

Yetkililer, Kabine toplantısında ayrıca ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirilmesine yönelik açıklaması da değerlendirilecek. Erdoğan'ın Kabine sonrası bu konuda değerlendirme yapması bekleniyor.