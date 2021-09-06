Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı. Üç süüt süren toplantı saat 19.30 sularında bitti.
Toplantıda, COVID-19 vaka sayıları ile aşılamadaki son durum, Afganistan'daki gelişmeler, göç tehdidine karşı alınan önlemler ile terörle mücadele konuları ele alındı.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.