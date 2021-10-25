Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı, 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantının ana gündem maddesinin COVID-19 salgınının olması bekleniyor.
Toplantıda artan vaka sayıları ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.
Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçiye ilişkin durum ise toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.