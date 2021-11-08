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Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.

15.55'te başlayan ve ana gündem maddesinin COVID-19'la mücadele olacağı belirtilen toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı ifade edildi.

Toplantıda asgari ücret ve 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile dış gelişmeler de ele alınacak.

 

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