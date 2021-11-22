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Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.30'da toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündemini ekonomik gelişmelerle COVID-19 salgını oluşturdu.

Toplantıda döviz kurlarındaki hareketlilik değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimi ile yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında kabine üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, terörle mücadele, Suriye, Libya ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ele alındı.

 

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