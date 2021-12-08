  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kabine toplantısı sona erdi
Takip Et

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

Toplantıda asgari ücret görüşmelerindeki son durum, memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı konularının da ele alınabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla mücadele ile ilgili son verileri paylaşacağı toplantının gündeminde dış politika, güvenlik ve terörle mücadele başlıklarının da yer alacağı belirtildi.

Toplantının ardından Erdoğan, açıklama yapacak.

 

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, uçak ve helikopter projeleri hakkında Erdoğan ve Sani'ye bilgi verdiTUSAŞ Genel Müdürü Kotil, uçak ve helikopter projeleri hakkında Erdoğan ve Sani'ye bilgi verdiEkonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret ettiGündem

 