Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.35'te başladı. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

Toplantıda asgari ücret görüşmelerindeki son durum, memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı konularının da ele alınabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla mücadele ile ilgili son verileri paylaşacağı toplantının gündeminde dış politika, güvenlik ve terörle mücadele başlıklarının da yer alacağı belirtildi.

Toplantının ardından Erdoğan, açıklama yapacak.