Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı.

Ekonomi gündeminin masaya yatırılacağı toplantıda, temel gıdada yapılan KDV indiriminin de yer aldığı yeni paketin piyasalara etkileri değerlendirilecek; fahiş fiyat uygulaması ile enflasyon konusunda atılacak adımlar ele alınacak.

BAE dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yönelik bir çalışma olup olmadığını sorusuna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız." yanıtını verdi.

Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin de gündeme geleceği belirtildi.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.