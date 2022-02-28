Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
Kabine toplantısının ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon olacak.
Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Ukrayna'nın Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılması talebinin de masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.