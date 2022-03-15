Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.10'da başladı, saat 20.00 sularında sona erdi.
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Toplantı gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin olacağı belirtilirken Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Ekonomi gündeminin de ele alınacağı toplantıda enflasyonla mücadele masaya yatırılacak.
COVID-19 ile mücadele de toplantının ana başlıkları arasında yer alacak.