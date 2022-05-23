Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren Kabine toplantısı sona erdi.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.25'te başladı.
Toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuruları ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.
Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele ile emekliler ve kamu çalışanları için yapılan düzenleme de masada yer alacak.
Toplantı sonrası Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.