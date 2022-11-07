Kabine toplantısı sona erdi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 3,5 saat sürdü.

Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturdu.

Enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra işçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının gündeme alınacağı belirtildi.

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak konular arasında yer aldı.

Ayrıca toplantıda başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik ile ilgili muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler de görüşülecek.

Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında.