Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmaların son durumu, PKK'nın ateşkes ilanı sonrası “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesindeki olası yasal adımlar, Gazze’de yeniden alevlenen kriz öne çıkan başlıklar arasındaydı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bekleniyor.