Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı. Kabinenin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci, Gazze'deki insani yıkım, Rusya-Ukrayna savaşı, memur ve memur emeklisi maaş zam süreci ele alınması bekleniyor.
Toplantı sona erdi
